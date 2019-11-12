AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: توجه حكومي لزيادة نصيب المرأة في الوظائف القيادية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
Advertisements
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن هناك مساع حقيقية لزيادة حصة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالحكومة، ممن ينطبق عليهن معايير الأداء المميز في الوظائف الحالية.

أضافت " السعيد" في تصريحات له، أنه خلال اعداد خطة الإصلاح الإداري من جانب الوزارة؛ تم التركيز علي محور وخطة بناء وتنمية القدرات على تأهيل جميع الكوادر الحكومية من خلال حزم من البرامج التدريبية لكل من القيادات العليا، والقيادات الوسطى، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات متخصصة وفقًا للمسار الوظيفي.

أوضحت أن اجراء اختبارات قبول 160 من المرشحات في برنامج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للقيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة، يعزز تلك التوجهات.

وأشارت إلي أنه من المقرر تعميم تلك التجارب علي باقي المحافظات بعد نجاحها في 4 محافظات مصرية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط تصدر تقريرًا حول جهود توفير البرامج التدريبية والخطط لتعزيز كفاءة العاملين

الاستثمار في العنصر البشري..هالة السعيد: نستهدف تحقيق رضا المواطن..تطوير مهارات ٢٤ ألف موظف حكومى..إعداد 50 من القيادات الوسطى..تأهيل 86 قيادة نسائية..ومنظومة المواليد والوفيات الأكثر استفادة

بدء اختبارات الدفعة الثانية لـ القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة

التخطيط تعتمد 25 مليون جنيه لمركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة

ترشيحاتنا

بحبه ومحظوظة به.. رسالة دعم وغزل من زوجة رامى جمال بعد إصابته بالبهاق.. فيديو

هبوط الدورة الدموية.. السبب الأشهر للوفيات.. اكتشف أبرز الأسباب والأعراض .. و5 طرق تمكنك من علاجه بسرعة

عالم أزهري: يجوز للأب تقسيم تركته حال حياته بشروط.. فيديو

جرعة مخدرات زائدة من يد الأم تقضي على حياة مراهق أثناء نومه | صور

نبيل الحلفاوي يعلق على إصابة حمدي فتحي بـ قطع في غضروف الركبة

تسريب صوتي يفضح دور الإرهابي معتز مطر في تمويل أعمال تخريبية في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري | ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي .. صور

10 أسباب وراء عدم زواج البنات والشباب

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة