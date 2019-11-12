التخطيط: توجه حكومي لزيادة نصيب المرأة في الوظائف القيادية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن هناك مساع حقيقية لزيادة حصة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالحكومة، ممن ينطبق عليهن معايير الأداء المميز في الوظائف الحالية.



أضافت " السعيد" في تصريحات له، أنه خلال اعداد خطة الإصلاح الإداري من جانب الوزارة؛ تم التركيز علي محور وخطة بناء وتنمية القدرات على تأهيل جميع الكوادر الحكومية من خلال حزم من البرامج التدريبية لكل من القيادات العليا، والقيادات الوسطى، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات متخصصة وفقًا للمسار الوظيفي.



أوضحت أن اجراء اختبارات قبول 160 من المرشحات في برنامج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للقيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة، يعزز تلك التوجهات.



وأشارت إلي أنه من المقرر تعميم تلك التجارب علي باقي المحافظات بعد نجاحها في 4 محافظات مصرية.

