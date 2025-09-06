رشاقة ملحوظة .. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة داليا مصطفى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية ناعمة .

وتألقت داليا مصطفى ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الابيض ، وجاء الفستان بتصميم كاجوال ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا مصطفى ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت داليا مصطفى ، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا مصطفى