فستان البحر .. ميرهان حسين تستعرض جمالها فى أحداث ظهور

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية.

وظهرت ميرهان حسين، مرتديه فستان طويل كاجوال باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية مع وضع تربون على شعرها لإكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ميرهان حسين ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ميرهان حسين