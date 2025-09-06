قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

كيفية علاج الفتور في العبادة والذكر؟ يسري جبر يجيب

محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حالة الفتور في العبادة والذكر أمر طبيعي يمر به كل إنسان، موضحًا أن الإنسان لا يمكن أن يحافظ على نفس مستوى الهمة طوال عمره.

وضرب خلال تصريح، مثالًا بالطالب في بداية العام الدراسي الذي يكون نشيطًا، ثم مع مرور الوقت تقل همته.

وأضاف أن المطلوب من السالك أن يجعل لفتوره حدًا أدنى لا ينزل عنه، وهو أداء الفرائض والسنن الرواتب وحسن الأخلاق، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لكل شِرَّة فَترة، فمن كانت فَترته إلى سنتي فقد اهتدى».

وأكد أن سنة النبي يسيرة، وأن الرسول كان يكره التكليف بما يفوق الطاقة، قائلاً: «هلك المتنطعون».

وبيّن جبر أن من وسائل معالجة الفتور صحبة الصالحين الذين يشجعون على الطاعة، وتقليل الأكل حتى لا تقوى النفس الأمارة بالكسل، والمواظبة على الدعاء بطلب الثبات والعزيمة، وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أعلى الناس همة.

كما أوصى بزيارة الصالحين والأولياء، والاقتصاد في المباحات، والرضا بالموجود، مؤكداً أن هذه الآداب تجعل الاستقامة أيسر، لقوله تعالى: «واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين».
 

يسري جبر العبادة الأزهر الفتور في العبادة الذكر النبي

المزيد

