يسري جبر: الإنسان الكامل لا يرى للناس عيوبا

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأصل في تعامل الإنسان مع الناس أن تكون العلاقة قائمة على الرحمة والتناصح، لا على المراقبة والتتبع واللوم.

وأكد الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن كل إنسان محصور في قدره، بما قسمه الله له من إمكانيات وذكاء وفهم وطباع، وبالتالي فإن الناس معذورون في أقدارهم.

الدكتور يسري جبر: الواجب على المسلم أن يكره الأعمال السيئة لا الأشخاص

وأضاف الدكتور يسري جبر، في حديثه، أن الواجب على المسلم أن يكره الأعمال السيئة لا الأشخاص، وأن يلتمس للآخرين الأعذار، مشددًا على أن الانشغال بعيوب النفس أولى من الانشغال بعيوب الآخرين.

وتابع الدكتور يسري جبر، أن العيوب التي يراها الإنسان في غيره هي في حقيقتها انعكاس لعيوبه هو، لأن "العين لا ترى إلا ما تعرفه"، لافتا إلى أن "الإنسان الكامل لا يرى للناس عيوبًا، وإنما يرى لهم أعذارًا ويدعو لهم بالهداية".