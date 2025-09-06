اللي مش قد الخلفة مايخلفش .. شريف مدكور يعلق علي قرار الصحة بشأن القيصرية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

علق الإعلامي شريف مدكور على القرار الأخير لوزارة الصحة والسكان، الخاص بالحد من التوسع في الولادات القيصرية بمصر، موجّهًا انتقادات حادة للأسر والأطباء على حد سواء.

وكتب مدكور عبر حسابه على فيسبوك: “اللي مش قد الخلفة متخلفش، والطبيب اللي معندوش وقت يشوف تخصص تاني”.

وجاء تعليق مدكور بعد إعلان وزارة الصحة عن إجراءات جديدة تستهدف خفض معدلات الولادة القيصرية، التي ارتفعت بشكل لافت حتى وصلت إلى 72% من إجمالي الولادات في مصر، وهي النسبة الأعلى عالميًا.

وتضمنت قرارات الوزارة:

إلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتقديم تقارير شهرية عن إجمالي الولادات ونسبة القيصرية وأسبابها.

تطبيق نظام عالمي لتصنيف حالات الولادة وفق المعايير الطبية.

متابعة دقيقة لحالات الولادة الطبيعية باستخدام أداة البارتوجرام.

تكليف مديريات الشؤون الصحية بمتابعة التنفيذ بشكل ميداني وتقييم المنشآت الخاصة.

