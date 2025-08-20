الرجاء الدعاء والصلاة لها.. شريف مدكور يدعم أنغام بعد وعكتها الصحية

وجه الإعلامي شريف مدكور، الدعاء للفنانة أنغام، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتب شريف مدكور عبر حسابه على فيسبوك: “يارب يشفيكي الرجاء الدعاء والصلاة للصديقة أنغام”.



وتعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من وجود ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي أحيانًا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

أُجريت لها أول عملية في ألمانيا أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الكيس عن طريق المنظار عبر الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.

ورغم ذلك، لاحظ الأطباء بأن الكيس زاد حجمه لاحقًا، ما استدعى إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا لإزالة الجزء المتبقي من الكيس بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.