شريف مدكور عن فكرة الزواج: بعد سن الـ 45 حاسس إني مش محتاج النص التاني

كشف الإعلامي شريف مدكور عن تفاصيل جديدة تخص حياته الشخصية، مؤكداً أنه يفكر في الزواج لكن ليس قبل بلوغه سن الـ 60، موضحًا أن هذا القرار جاء بعد سنوات من التفكير .

وقال مدكور ، خلال استضافته في بودكاست “ع الرايق” مع خالد عليش وميرهان عمرو: “أنا برج العذراء، ومش شخصية عاطفية خالص، وعشرتي صعبة جداً. صعب حد يعيش معايا يومين على بعض، كمان عندي OCD، يعني موسوس وبقرف من نفسي، ومقدرش حد ينام جنبي على السرير أو يستخدم التواليت بتاعي”.



وأضاف مدكور: "وأنا 21 سنة كنت هفطس عشان اتجوز وبسرعة بس لما توصل 37 سنة بتبدأ تتعود وبعد سن ال 45 بتحس إنك مش محتاج حد ، حاسس إني مليش نص تاني وإن أنا كده كامل ومش محتاج ده".

وأشار مدكور، إلى أنه لا يتخيل الزواج من أجنبية، قائلاً: “أنا مش هتجوز واحدة مش مصرية، بفكر أتجوز وأنا عندي 60 سنة، وعايزها تكون واحدة أولادها كبروا، في الجامعة أو بيشتغلوا، علشان نخرج ونسهر ونعيش حياتنا من غير مسئوليات تقيلة”.

وأوضح أنه تخلى عن فكرة الانجاب مع مرور الوقت: “كنت زمان عايز أخلف، لكن دلوقتي كبرت ومعنديش خلق لصويت العيال ومسئوليتهم”.

وختم : "أنا عايش مع أهلي ومع كلابي.. عندي 18 كلب، 17 منهم سويسري شبه الكلبة لاسي، ومش بدخلهم البيت ومش بيلمسوني”.