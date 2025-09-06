السفراء العرب والأجانب يؤازرون منتخب مصر أمام بوركينا فاسو



يعقد السفير محمد الغزاوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوركينا فاسو، لقاءً تنسيقياً مع أبناء الجالية المصرية تلبيةً لرغبتهم فى المشاركة فى استقبال المنتخب الوطنى لدى وصوله بمطار العاصمة اليوركينية، فضلاً عن بحث إمكانية ترتيب لقاء لأبناء الجالية المصرية مع لاعبى المنتخب وجهازه الفنى قبل المباراة.

وأوضح السفير الغزاوى، انه قام بتوجيه الدعوة لنظرائه من السفراء العرب وممثلى السلك الدبلوماسى العربى والاجنبى المقيمين فى واغادوغو، بالإضافة إلى ممثلى ومندوبى الشركات المصرية العاملة فى بوركينا فاسو لحضور المباراة، لضمان حشد اكبر عدد ممكن من الجماهير المصرية والعربية لمؤازرة المنتخب المصرى فى مهمته الوطنية.

ولفت السيد السفير محمد الغزاوى سفير مصر فى واغادوغو إلى أنه لمس منذ اليوم الأول لوصوله مدى وحجم الشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى ولاعبيه، لاسيما كل من الكابتن حسام حسن رئيس الجهاز الفنى، وشقيقه الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، فضلاً عدد كبير من لاعبى المنتخب سواء المحترفين أو لاعبى الأندية المصرية الأخرى بشكل يعكس متابعة الجمهور البوركيني للدروى المصرى ومعرفته الجيدة بتاريخ الكرة المصرية.

وأضاف السفير الغزاوى أن أداء المنتخب البوركينى المُلقب ب "الخيول" يتسم بالقوة والحرفية لاسيما وأنه يضم بين صفوفه عدد من اللاعبين المحترفين فى بعض الأندية الأوروبية ولهم إسهامات بارزة وواضحة فى الدورى الانجليزى والفرنسى بالشكل الذى نتوقع معه مشاهدة مباراة قوية وممتعة بين منتخبى الفريقين المصرى والبوركينى، متمنياً التوفيق والفوز الكبير والأداء المتميز للمنتخب المصرى.

وعبر السفير الغزاوي عن أمله الكبير في أن يتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في مباراة الثلاثاء المقبل، وقطع تذكرة التأهل إلى كأس العالم، وإسعاد الملايين من الجماهير المصرية.

وفاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي (2 – 0) في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي في الجولة السابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وأدارها الجنوب أفريقي توم أبونجيل.