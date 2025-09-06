قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
تقى الجيزاوي

انطلقت اليوم حكاية "الوكيل" خامس حكايات مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو عبر شاشة قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد، وهي من تأليف محمد الدسوقي رشدي، إخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبوذكري، وبطولة نخبة كبيرة من النجوم.

بدأت أحداث الحلقة بظهور نورا (نورا عبدالرحمن) عبر بث مباشر على تيك توك، حيث اتهمت رجل الأعمال الشهير علي درويش، المعروف بامتلاكه دار أيتام وسمعته الطيبة، بالتحرش داخل دار الأيتام. وفي الوقت نفسه، جلس علي درويش داخل سيارته يتلقى اتصالًا يخبره بتفاصيل ما يحدث، ليصاب بضيق تنفس وغضب شديد، خاصة مع ارتفاع نسب مشاهدة الفيديو بشكل متصاعد.

بالتوازي، ظهرت ورد (أميرة الشريف) في بث مباشر آخر تستعرض فيه بشكل مبتذل وتطلب الدعم من متابعيها، لكن سرعان ما يتصل بها منشاوي (أحمد فهيم) ليبلغها بانخفاض نسب مشاهدتها، محذرًا إياها من فقدان حصتها في الوكالة، فترد عليه بأنها قادرة على تصدر التريند في أي لحظة، وتعده بمفاجأة قريبة.

كما ظهر جابر جبر (تامر فرج) في لايف آخر يتحدث بسطحية وجهل عن كرة القدم، ويروّج شائعات خطيرة بحق لاعبين ورؤساء أندية، ليحقق نسب مشاهدة مرتفعة، قبل أن يتلقى اتصالًا من ابنه حمزة الذي يوبخه ويحتقره بسبب ما يقدمه على المنصة.

من جانبه، استعد الشيخ سالم الملقب بأسد الدعوة (أحمد عثمان) لمواجهة عبر البث المباشر مع الشاب منتصر (إسلام خالد) الذي يرى نفسه مدافعًا عن الحريات. غير أن المناظرة خرجت عن إطارها، وتحولت إلى خناقة مليئة بالاتهامات، بينما جلست نورا تتابع اللقاء مع صديقتها، معترفة بإعجابها بمنتصر.

وفي مسجد الحي، أنهى والد منتصر (محمد السراج) صلاته ليواجه غضب المصلين الذين يلومونه بسبب أفعال ابنه وهجومه على الدين عبر لايفات تيك توك. وعندما عاد إلى منزله، واجه ابنه مطالبًا إياه بحذف الفيديوهات، لكن منتصر تمسك بموقفه، ليشتد الخلاف ويصل حد محاولة الأب ضربه، إلا أن الابن يمسك يد والده ويمنعه. ينفجر الأب باكيًا، ويطرده من المنزل معلنًا تبرؤه منه وعدم السماح له حتى بحضور جنازته. وبالفعل، يجمع منتصر متعلقاته ويرحل.

في جانب آخر، حاولت صديقة نورا ثنيها عن الاستمرار في فضح رجال الأعمال عبر المنصة خوفًا من تعرضها للأذى، فيما دار حوار بينهما عن والدها الذي تركها منذ سنوات وقرارها أن تعيش بمفردها.

في السياق نفسه، ظهرت وزة (بسنت النبراوي) مع زوجها جلال (محمد طعيمة) في بث مباشر آخر يطلبان فيه الدعم والهدايا، بينما يلح الجمهور على وزة بالرقص. يغضب جلال، لكن بعد انتهاء البث تهدئه زوجته، مؤكدة أنها تحبه ولن تخونه، بل ستظل ترقص له وحده مقابل المكاسب المادية الكبيرة التي يحققانها.

كما جلس المحامي والضابط السابق يحيى (محسن محيي الدين) يتابع حالة الانفلات عبر تيك توك، ويطلب من أحد الشباب إنشاء حسابات له على كافة المنصات ليواجه ما يحدث من شائعات وانحلال.

وفي لقاء يجمع نورا بمنتصر لأول مرة في أحد المطاعم، تغادر صديقتها المكان لتتركهما في حوار مطول حول "النجاح الوهمي" لعالم التيك توك، حيث يشيد منتصر بها، ما يزيد من إعجابها به.

في المقابل، يتعرض جلال لصدمة داخل شركته حين يوبخه مديره ويصفه بـ"الأراجوز"، ويبلغه بقرار فصله بسبب ما يقدمه على تيك توك.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت مع ظهور ورد في بث مباشر جديد وهي منهارة تمامًا، تبكي وتكشف أن أهلها تركوها وأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في حياتها، قبل أن تقدم على إنهاء حياتها أمام جمهورها مباشرة. وتنتهي الحلقة الأولى بصدمة مدوية بمصرع ورد على الهواء، لتفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول العالم الافتراضي المظلم في الحلقات القادمة من "الوكيل".

حكاية الوكيل WATCH IT مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

سامي نصر الله

برلماني: تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين محاولة فاشلة لتزوير الحقائق

حزب المؤتمر

«المؤتمر»: مصر تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وتتصدى للجرائم الإسرائيلية

الجبهة الوطنية

الجبهة الوطنية: تهجير الفلسطينيين «مرفوض».. ومصر ثابتة على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد