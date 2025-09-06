انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

انطلقت اليوم حكاية "الوكيل" خامس حكايات مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو عبر شاشة قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد، وهي من تأليف محمد الدسوقي رشدي، إخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبوذكري، وبطولة نخبة كبيرة من النجوم.

بدأت أحداث الحلقة بظهور نورا (نورا عبدالرحمن) عبر بث مباشر على تيك توك، حيث اتهمت رجل الأعمال الشهير علي درويش، المعروف بامتلاكه دار أيتام وسمعته الطيبة، بالتحرش داخل دار الأيتام. وفي الوقت نفسه، جلس علي درويش داخل سيارته يتلقى اتصالًا يخبره بتفاصيل ما يحدث، ليصاب بضيق تنفس وغضب شديد، خاصة مع ارتفاع نسب مشاهدة الفيديو بشكل متصاعد.

بالتوازي، ظهرت ورد (أميرة الشريف) في بث مباشر آخر تستعرض فيه بشكل مبتذل وتطلب الدعم من متابعيها، لكن سرعان ما يتصل بها منشاوي (أحمد فهيم) ليبلغها بانخفاض نسب مشاهدتها، محذرًا إياها من فقدان حصتها في الوكالة، فترد عليه بأنها قادرة على تصدر التريند في أي لحظة، وتعده بمفاجأة قريبة.

كما ظهر جابر جبر (تامر فرج) في لايف آخر يتحدث بسطحية وجهل عن كرة القدم، ويروّج شائعات خطيرة بحق لاعبين ورؤساء أندية، ليحقق نسب مشاهدة مرتفعة، قبل أن يتلقى اتصالًا من ابنه حمزة الذي يوبخه ويحتقره بسبب ما يقدمه على المنصة.

من جانبه، استعد الشيخ سالم الملقب بأسد الدعوة (أحمد عثمان) لمواجهة عبر البث المباشر مع الشاب منتصر (إسلام خالد) الذي يرى نفسه مدافعًا عن الحريات. غير أن المناظرة خرجت عن إطارها، وتحولت إلى خناقة مليئة بالاتهامات، بينما جلست نورا تتابع اللقاء مع صديقتها، معترفة بإعجابها بمنتصر.

وفي مسجد الحي، أنهى والد منتصر (محمد السراج) صلاته ليواجه غضب المصلين الذين يلومونه بسبب أفعال ابنه وهجومه على الدين عبر لايفات تيك توك. وعندما عاد إلى منزله، واجه ابنه مطالبًا إياه بحذف الفيديوهات، لكن منتصر تمسك بموقفه، ليشتد الخلاف ويصل حد محاولة الأب ضربه، إلا أن الابن يمسك يد والده ويمنعه. ينفجر الأب باكيًا، ويطرده من المنزل معلنًا تبرؤه منه وعدم السماح له حتى بحضور جنازته. وبالفعل، يجمع منتصر متعلقاته ويرحل.

في جانب آخر، حاولت صديقة نورا ثنيها عن الاستمرار في فضح رجال الأعمال عبر المنصة خوفًا من تعرضها للأذى، فيما دار حوار بينهما عن والدها الذي تركها منذ سنوات وقرارها أن تعيش بمفردها.

في السياق نفسه، ظهرت وزة (بسنت النبراوي) مع زوجها جلال (محمد طعيمة) في بث مباشر آخر يطلبان فيه الدعم والهدايا، بينما يلح الجمهور على وزة بالرقص. يغضب جلال، لكن بعد انتهاء البث تهدئه زوجته، مؤكدة أنها تحبه ولن تخونه، بل ستظل ترقص له وحده مقابل المكاسب المادية الكبيرة التي يحققانها.

كما جلس المحامي والضابط السابق يحيى (محسن محيي الدين) يتابع حالة الانفلات عبر تيك توك، ويطلب من أحد الشباب إنشاء حسابات له على كافة المنصات ليواجه ما يحدث من شائعات وانحلال.

وفي لقاء يجمع نورا بمنتصر لأول مرة في أحد المطاعم، تغادر صديقتها المكان لتتركهما في حوار مطول حول "النجاح الوهمي" لعالم التيك توك، حيث يشيد منتصر بها، ما يزيد من إعجابها به.

في المقابل، يتعرض جلال لصدمة داخل شركته حين يوبخه مديره ويصفه بـ"الأراجوز"، ويبلغه بقرار فصله بسبب ما يقدمه على تيك توك.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت مع ظهور ورد في بث مباشر جديد وهي منهارة تمامًا، تبكي وتكشف أن أهلها تركوها وأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في حياتها، قبل أن تقدم على إنهاء حياتها أمام جمهورها مباشرة. وتنتهي الحلقة الأولى بصدمة مدوية بمصرع ورد على الهواء، لتفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول العالم الافتراضي المظلم في الحلقات القادمة من "الوكيل".