أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها الرؤية الكاملة لما يحدث في المنطقة والإقليم منذ يوم 7 أكتوبر 2023 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي كان لديه قراءة مستقبلية لما يحدث الآن منذ 2023".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر لديها رؤية كاملة وتتابع كل التفاصيل والرئيس السيسي أكد ان مصر تتحرك وفق خطوات مدروسة ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عارفين نتنياهو عايز يعمل إيه لكن ما يسعى نتنياهو لتحقيقه لن يحدث تحت أي ظرف".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" معبر رفح من الجانب المصري مفتوح لكنه لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين ".