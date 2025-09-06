بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، خطفت بها أنظار متابعيها.

وظهرت سارة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أبيض بسيط، وتركَت شعرها منسدلًا على كتفيها، مع مكياج خفيف أبرز ملامحها الطبيعية وجمالها الهادئ.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجاب المتابعين بإطلالتها الجذابة والبسيطة في الوقت نفسه.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها