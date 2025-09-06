دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا

أكد لاعب خط وسط بلجيكا كيفين دي بروين، اليوم السبت، إن العودة إلى مانشستر سيتي في وقت لاحق من هذا الشهر بألوان ناديه الجديد نابولي ستكون إحساسًا غريبًا.

وغادر دي بروين، 34 عامًا ، المدينة في نهاية الموسم الماضي عندما لم يتم تجديد عقده وانضم إلى نابولي ، الذي يزور ملعب الاتحاد لمباراة دوري أبطال أوروبا في 18 سبتمبر.

وقال دي بروين للصحفيين في مؤهلات مجموعة كأس العالم في بلجيكا: "لقد لعبت فقط مباراتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في ظل المدير (أنطونيو) كونتي عن السنوات تحت قيادة بيب جوارديولا".

وتابع: “انطباعي الأول هو أنه أكثر تكتيكية في إيطاليا والأمور تتحرك أبطأ قليلاً. لكنها لا تزال كرة قدم، لقد لعبت أنظمة أخرى من قبل في مانشستر سيتي”.

وأضاف أكثر من أسئلة حول حياته المهنية في النادي أكثر من صراع كأس العالم.



واختتم: "نحن نلعب ضد سيتي في مانشستر مع نابولي قريبًا، سيكون هذا غريبًا، المدينة هي ناديتي وهذا لن يتغير".