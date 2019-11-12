جامعة القاهرة تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بانتخابات الاتحادات الطلابية.. اليوم



تجرى جامعة القاهرة انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات اليوم الثلاثاء .



وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة اكد على أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب، خلال جولته، بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية، لافتًا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.



وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام العملية التعليمية أثناء الانتخابات وعدم تأجيل المحاضرات أو تأخيرها.





ومن المقرر أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ثم تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات يوم الأربعاء 13 نوفمبر، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.