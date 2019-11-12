اخبار الفن.. فنانة شهيرة تخشى نفس مصير هيثم أحمد زكى.. مرض زينة يصيب ابنها بالبكاء

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.نشرت الفنانة مريم الخشت صورة لها من داخل المستشفى وذلك عقب تعرضها لـ وعكة صحية شديدة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بخاصية الاستورى ولم تكشف أى تفاصيل عن حالتها الصحية.نشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات على "انستجرام".نشرت الفنانة أنغام، صورة إلى جانب زوجها الفنان أحمد إبراهيم، ورامي جمال.وعلقت الفنانة أنغام "حاليا مجتمعين عند أحمد في الاستديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال شغالين في أغنية ونجاحات جديدة بإذن الله".نشرت الفنانة نادية لطفى صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وبصحبتها الفنان سمير صبرى فى أول ظهور بعد إجرائها عملية جراحية داخل أحد مستشفيات القوات المسلحة.شهد حفل E! People’s Choice Awards الظهور الأول للنجم العالمى كيفن هارت وذلك بعد تعافيه تماما من الاصابة التى المت به بعد تعرضه الى حادث سيارة.خرج والد المطربة أنغام الموسيقار محمد على سليمان عن صمته ليكشف سبب ما كتبه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والتى أشار فيها الى ان أولاده يتمنون الموت له.