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فن

شاهد.. أول ظهور لـ نادية لطفى بعد إجراء عملية جراحية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:59 م
نادية لطفى
نادية لطفى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نادية لطفى صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وبصحبتها الفنان سمير صبرى فى أول ظهور بعد إجرائها عملية جراحية داخل أحد مستشفيات القوات المسلحة.

وعلقت نادية لطفى على الصورة، "الزميل الصديق الوفي الجميل الحلو في زيارتي اليوم، وأعلن أنني شفيت بلقائه".

ووجهت الفنانة نادية لطفي، رسالة طمأنة لجمهورها الكبير، مؤكدة أنها في حالة الصحية مستقرة حاليًا بعد إجراء جراحة عاجلة.

وأضافت الفنانة نادية لطفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن العملية التى قامت بإجرائها استغرقت 3 ساعات

وأشارت نادية لطفي، إلى أنها سعيدة باهتمام المحبين بعد خروجها من غرفة العمليات.

وأوضحت الفنانة نادية لطفى، أنها لا تزال تخضع للرعاية الصحية داخل أحد المستشفيات، وستظل بها فترة حتى تستعيد صحتها بشكل أفضل.

وتابعت "ياريت أعمل كل يوم عملية علشان أشوف حبي عند الناس وغلاوتي عندهم.. وعن عودتها للبيت .. لسه شويه" .
شاهد.. أول ظهور لـ نادية لطفى بعد إجراء عملية جراحية
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