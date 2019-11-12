«قلبي واجعني ومش عايز أكلم حد».. آخر رسائل علاء علي لمراسلة صدى البلد.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل وفاة علاء علي، لاعب الزمالك السابق.



وقال حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «ما حدث أنني تذكرت علاء علي أمس، ودخلت على حسابه على إنستجرام فوجدت آخر صورة لها منذ أكتوبر الماضي، وصباح اليوم صدمت بأحمد دويدار ينشر صورة علاء علاي ويعلن وفاته».



وواصل «قرأت كلام دويدار أكثر من مرة لكي أدرك الأمر، ثم تواصلت معه هاتفيا ليؤكد لي الخبر».



وتابع «دويدار أخبرني أن الراحل كان يعاني من المرض الخبيث، ولم يخبر إلا المقربين منه»، مشيرا إلى أن «علي» أرسل فيديو له وهو يتمرن بمفرده إلى نانسي القاضي، مراسلة قناة صدى البلد، التي كانت من المقربين له وتعلم معاناته من المرض.



وأضاف «علي قال لمراسة صدى البلد أنا الحمد لله خفيت لكن قلبي واجعني، وبحاول أتمرن عشان أرجع»، لافتا الي «علي أرسل لنانسي القاضي ليل أمس وقال لها تعبان جدا وقلبي واجعني ومش عايز أكلم مع حد».



ونعى حتحوت الراحل قائلا: «ربنا يصبر أهله، لاعب شهد له الجميع بحسن الخلق».