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رياضة

هاني رمزي يكشف عن سبب عدم ضم رمضان صبحي ومصطفى محمد للمنتخب الأول قبل أمم أفريقيا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:54 ص
لاعبو منتخب مصر الاولمبي
لاعبو منتخب مصر الاولمبي
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محمد رشاد
أكد هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه طلب ضم مصطفى محمد ورمضان صبحي، لاعبا منتخب مصر الأولمبي للمنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية.

وقال هاني رمزي في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، إنه اهتم في وقت سابق بضم الثنائي رمضان صبحي ومصطفى محمد لمنتخب مصر الأول قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا التي احتضنتها مصر الصيف الماضي.

وأضاف هاني رمزي، أن عدم ضم الثنائي صبحي ومحمد إلى منتخب مصر الأول كان بسبب الخلاف في وجهات النظر بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري.

وأوضح هاني رمزي، أنه أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للمنتخب الأولمبي كان مستمر في القائمة رسميًا ولا يعلم حتى الآن سبب استبعاده.

يذكر أن رمضان صبحي ومصطفى محمد، ساهما في فوز منتخب مصر الأولمبي على نظيره الغاني بنتيجة 3-2، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وبفوز منتخب مصر الأولمبي على غانا، تأهل الفريق إلى نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة ويتبقى له مواجهة أمام الكاميرون لصدارة المجموعة.
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