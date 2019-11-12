Skullcandy Sesh.. سماعة لاسلكية خارقة بـ 1000 جنيه.. صور

يبدو أن السباق محتدم جدًا بين شركات تصنيع السماعات اللاسلكية بعدما فتحت آبل الطريق بسماعتها الأولى airpods، حيث طرحت مؤخرًا شركة Skullcandy الشهيرة بمجال الصوتيات سماعتها Sesh اللاسلكية.



وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، تشبه سماعة Skullcandy Sesh نظيراتها فى شركات سامسونج و شاومى، ولكنها مضادة للمياه والعرق، كما أنها تقدم تجربة إستماع موسيقية مذهلة وقوية.



وتأتى السماعة Skullcandy Sesh بغطاء للشحن بسيط للغاية، وبه ضوء يظهر أثناء الشحن وعند تشغيلها، إلا أن السماعة لاتشتغل تلقائيًا فور فتح الغطاء مثل باقى السماعات.



ويمكنك الحصول على سماعة Skullcandy Sesh القوية مقابل سعر منافس وهو 60 دولار أمريكى، مايعادل 1000 جنيه مصري.



يذكر أن سماعة Skullcandy Sesh يتم شحن الغطاء الخاص بها عن طريق كابل microUSB، وتعمل لمدة 3 ساعات متواصلة، و 5 ساعات فى الاستخدام المتقطع، بينما تستغرق 10 ساعات لشحن غطائها بالكامل والذى يوفر شحنا على مدار 24 ساعة كاملة.