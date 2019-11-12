AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

Skullcandy Sesh.. سماعة لاسلكية خارقة بـ 1000 جنيه.. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:04 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
يبدو أن السباق محتدم جدًا بين شركات تصنيع السماعات اللاسلكية بعدما فتحت آبل الطريق بسماعتها الأولى airpods، حيث طرحت مؤخرًا شركة Skullcandy الشهيرة بمجال الصوتيات سماعتها Sesh اللاسلكية.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، تشبه سماعة Skullcandy Sesh نظيراتها فى شركات سامسونج و شاومى، ولكنها مضادة للمياه والعرق، كما أنها تقدم تجربة إستماع موسيقية مذهلة وقوية.

وتأتى السماعة Skullcandy Sesh بغطاء للشحن بسيط للغاية، وبه ضوء يظهر أثناء الشحن وعند تشغيلها، إلا أن السماعة لاتشتغل تلقائيًا فور فتح الغطاء مثل باقى السماعات.

ويمكنك الحصول على سماعة Skullcandy Sesh القوية مقابل سعر منافس وهو 60 دولار أمريكى، مايعادل 1000 جنيه مصري.

يذكر أن سماعة Skullcandy Sesh يتم شحن الغطاء الخاص بها عن طريق كابل microUSB، وتعمل لمدة 3 ساعات متواصلة، و 5 ساعات فى الاستخدام المتقطع، بينما تستغرق 10 ساعات لشحن غطائها بالكامل والذى يوفر شحنا على مدار 24 ساعة كاملة.
Skullcandy Sesh.. سماعة لاسلكية خارقة بـ 1000 جنيه.. صور
Skullcandy Sesh.. سماعة لاسلكية خارقة بـ 1000 جنيه.. صور
Skullcandy Sesh.. سماعة لاسلكية خارقة بـ 1000 جنيه.. صور
Skullcandy Sesh.. سماعة لاسلكية خارقة بـ 1000 جنيه.. صور
Skullcandy Sesh.. سماعة لاسلكية خارقة بـ 1000 جنيه.. صور
Skullcandy Sesh.. سماعة لاسلكية خارقة بـ 1000 جنيه.. صور
AdvertisementS

ترشيحاتنا

تصرف أخلاقي من تركي آل الشيخ ردا على سيدة هاجمت هيئة الترفيه | شاهد

هانتعشى ايه النهاردة .. كوسة بانيه وفوندو الجبن اللايت وسلطة فواكه

أمطار بريطانيا تحطم فرحة عائلة جديدة.. صور

هاني الناظر يعلن استعداده لـ علاج رامي جمال في 8 أشهر

شيلوا قلبكم.. رمضان صبحي يكشف كواليس رسالته للاعبي المنتخب بين شوطي مباراة غانا .. فيديو

السكة الحديد تكشف سبب وفاة شاب قطار كفر الزيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري | ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي .. صور

10 أسباب وراء عدم زواج البنات والشباب

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة