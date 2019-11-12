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منوعات

لإنقاذه حياة مريض.. الملك سلمان يمنح سعوديا ثالث أرفع وسام بالمملكة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
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صدى السعودية
أفادت صحيفة «سبق» بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجَّه بمنح المواطن السعودى حسام علي فراج المزروعي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك نظير تبرعه بإحدى كليتيه لأخيه الذي كان يعاني فشلًا في كليتَيْه. وقد أُجريت العملية بالمستشفى التخصصي بجدة.

ويعد وسام الملك عبد العزيز هو ثالث الأوسمة السعودية من حيث الدرجة، وهذا الوسام يمنح لمن يؤدي خدمة كبرى للدولة أو لأحد المؤسسات التابعة للدولة، أو يضحي تضحية كبيرة من أي نوع ذات قيمة معنوية للدولة.

ويقدم الوسام الدرجة الثالثة لمن قام بالتبرع بالكلية لغيره بهدف إنقاذ حياة مريض.

وينقسم وسام الملك عبد العزيز إلى أربعة درجات وهي الممتازة، الأولى، الثانية والثالثة.

ومن مميزات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة أنه :

1- يحصل المتبرع على خصم 50% على أي تذكرة طيران سواء كانت داخلية أو خارجية.

2- يتم منح الفائز أجازة مدفوعة الأجر طوال فترة غسيل الكلى لمن يعاني من فرض الفشل الكلوي سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص.

3- إذا تدهورت حالة المريض فيتم التقاعد مبكرًا على سن المعاش ويمنع 70% من راتبه.

وكان الملك سلمان في وقت سابق قد منح 426 مواطن سعودى وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأعضائهم.

وكان الملك سلمان قد أطلق مبادرة بطاقة التبرع بالأعضاء لحث السعوديين على التبرع بأعضائهم، وهي عبارة عن استمارة يمليها المتبرع حيث يقر فيها برغبته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة؛ ما يسهل على أسر المرضى الذين يحتاجون تبرع عاجل ويوفر لهم الوقت والجهد.
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