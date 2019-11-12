محافظ الفيوم يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي: يجب تطبيق سيرة النبي

شهد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقيم عقب صلاة العشاء بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حسنى ابو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وفضيلة الشيخ سعيد محمد سعيد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والعميد طارق محمد عادل المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، ولفيف من علماء ومشايخ ورجال الأزهر والأوقاف.



بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة بوكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة والدروس المستفادة منها، وضرورة التأسي بخلقه الكريم في تعامل الناس مع بعضهم البعض، ونبذ العنف والتطرف، لافتا إلى مشاركة المديرية فى الحملة العالمية الكبرى التى أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "هذا هو الاسلام" بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.



وفي كلمته، قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للأمة العربية والإسلامية وللشعب المصري بصفة عامة وشعب محافظة الفيوم بصفة خاصة وجميع القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والأمنية بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكري الطيبة علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يُديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.



وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وتطبيق سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فى حياتنا اليومية وفى جميع أعمالنا، مشيرا إلى الدور الهام لرجال الدين فى التوعية بمبادئ الإسلام الوسطى والاقتداء بسلوكيات واخلاق الرسول الكريم.

