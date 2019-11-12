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حوادث

مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بـ صحراوي بني سويف

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:57 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام أحد المصانع بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص قادم من محافظة المنيا في طريقة إلى القاهرة أمام أحد المصانع بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين ووجه على الفور بنقل الجثث إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث وهم شحاتة محمد الديرى 48 سنة، ومقيم بني مزاربمحافظة المنيا، رضا صبحي صابر 27 سنة، مقيم ببولاق الجيزة و4 جثث آخرين مجهولين الاسم والهوية وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وهم "عماد أحمد معوض ٤٨سنة، عامل مصابا بجرح قطعي بالرأس طوله ٥سم، كسر بالقدم اليسري، نجاح شحاتة محمد 20 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، سعاد محمد محمود ٤٠سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد سيد صلاح 30 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، عمر أحمد أنور 31 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني، مينا جرجس مايز 26 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري وجميعهم مقيمون بمدينة المنيا".

وتم نقل "مختار أحمد،٣٠ سنة، مصابًا بخلع بالكتف اليمني، أحمد حلمي محمد، 23 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، نعمه ناصر علي، ١٧سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراعيين، ومقيمون بمركز بني مزار، أحمد محمد محمود، ٣٢ سنة، طبيب بشري، ومقيم بمركز مطاى مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسد" إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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