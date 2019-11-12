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مرأة

بدون ماكياج.. سارة نخلة تبهر متابعيها على إنستجرام بإطلالة طبيعية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:36 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة سارة نخلة، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة طبيعية، وأرتدت بها بلوزة بدون أكمام تبرز عن جمالها.

وتركت سارة شعرها البنى الكيرلى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة، وأعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسة رقيقة من أحمر الشفاة باللون البينك.

وعلقت سارة نخلة على الصورة..صباح الفل 🌸🌸🌸 يارب كل ايامكو فل و صحة و عافية يارب 🙏 واخيرا يومي و نومي اتظبط ورجعت اصحى بدري و نام بدري بقالي اسبوع مش متظبطة 🤷🏽‍♀️😆
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