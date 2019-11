بدون ماكياج.. سارة نخلة تبهر متابعيها على إنستجرام بإطلالة طبيعية

View this post on Instagram

صباح الفل 🌸🌸🌸 يارب كل ايامكو فل و صحة و عافية يارب 🙏 واخيرا يومي و نومي اتظبط ورجعت اصحى بدري و نام بدري بقالي اسبوع مش متظبطة 🤷🏽‍♀️😆