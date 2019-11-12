ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.



وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 0.11% إلى مستوى 14786 نقطة.



وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 14769 نقطة، مدفوعا بمبيعات عربية.