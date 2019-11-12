مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 15 مدرسا جديدا بمختلف كليات الجامعة

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على تعيين 15 مدرسًا جديدًا بمختلف كليات الجامعة، حيث نصت القرارات في كلية الطب على تعيين 6 مدرسين وهم الدكتور رضوان عبد الصبور محمد بقسم الجراحة، والدكتور عمرو إبراهيم عبد العال بقسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمود فاروق علي، بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتورة مريم رشدي الخياط بقسم الصحة العامة وطب المجتمع، والدكتور علي حمدي عبد الحفيظ، بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة دعاء محمد جمعة بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بالكلية.





وتضمنت القرارات تعيين 4 مدرسين في كلية العلوم وهم الدكتورة أسماء رمضان عبد المالك بقسم علم الحيوان والحشرات، والدكتور السيد سليمان الشحات بقسم الفيزياء، والدكتور أحمد ناصر محجوب بقسم الجيولوجيا، والدكتورة إسراء جمال سيد بقسم الرياضيات بالكلية.



