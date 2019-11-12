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تعليم

مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 15 مدرسا جديدا بمختلف كليات الجامعة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
صدى البلد
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قســـم التعليـــم
وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على تعيين 15 مدرسًا جديدًا بمختلف كليات الجامعة، حيث نصت القرارات في كلية الطب على تعيين 6 مدرسين وهم الدكتور رضوان عبد الصبور محمد بقسم الجراحة، والدكتور عمرو إبراهيم عبد العال بقسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمود فاروق علي، بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتورة مريم رشدي الخياط بقسم الصحة العامة وطب المجتمع، والدكتور علي حمدي عبد الحفيظ، بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة دعاء محمد جمعة بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بالكلية. 

وتضمنت القرارات تعيين 4 مدرسين في كلية العلوم وهم الدكتورة أسماء رمضان عبد المالك بقسم علم الحيوان والحشرات، والدكتور السيد سليمان الشحات بقسم الفيزياء، والدكتور أحمد ناصر محجوب بقسم الجيولوجيا، والدكتورة إسراء جمال سيد بقسم الرياضيات بالكلية. 

وشملت القرارات أيضًا تعيين مدرسين اثنين بكلية التربية النوعية وهما الدكتورة هاجر أحمد حامد بقسم الاقتصاد المنزلي، والدكتور محمود فوزي أنور بقسم التربية الفنية بالكلية، وتعيين مدرسًا واحدًا بكلٍ من 3 كليات أخرى وهم الدكتورة إيمان أحمد عبد الغني بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري، والدكتور أحمد محمود عبد الرحيم بقسم الألبان بكلية الزراعة، والدكتور محمد أحمد البريري بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بالجامعة.
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