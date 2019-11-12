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تعليم

انتخابات اتحاد الطلاب في كلية وحيدة بجامعة الإسكندرية.. تعرف على السبب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:57 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلن محمود جمال، مدير عام إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، الثلاثاء، تعيين مجالس اتحادات لـ6 كليات لعدم اكتمال النصاب القانونى لها، مشيرا إلى أن التزكية حسمت انتخابات 13 كلية أخرى.

وقال جمال، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن الكليات التي تم تعيين مجالس اتحادات لها هي "الحقوق والعلوم، والطب، والزراعة بسابا باشا، والآداب، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية".

وأضاف مدير عام رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، أن انتخابات اتحاد الطلاب جرت في كلية وحيدة على مستوى الجامعة، وهي كلية الطب البيطري.

وأوضح جمال، أن الانتخابات الطلابية تختتم بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه ١٤ نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أن الكليات التي حسمت الانتخابات فيها بالتزكية هي" التجارة، والتربية، والسياحة والفنادق، والزراعة بالشاطبى، والهندسة، وطب الاسنان، والصيدلة، والتمريض، والتربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والفنون الجميلة، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية".
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