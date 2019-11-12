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تعليم

صالح كامل بجامعة الأزهر ينظم ندوة حول فن الاتصال وأثره في التنمية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:46 م
صدى البلد
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محمد شحتة
نظم مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ،برئاسة الدكتور محمد برس المستشار المالي لرئيس الجامعة ومدير المركز، اليوم الندوة التثقيفية حول فن الاتصال وأثره في التنمية ، حاضر خلالها الدكتورة عزيزة الصيفى الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة ورئيس قسم البلاغة والنقد الأسبق بالكلية .

وأوضح الدكتور محمد برس أن هذه الندوات تقام فى إطار النشاط المستمر للمركز، مشيرًا أن الندوة تقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

وشهدت الندوة إقبالا كبيرًا من طالبات جامعة الأزهر بمختلف كلياتها، وقد أشاد الحضور بعنوان المحاضرة.

وأشاد الحضور برؤية ورسالة مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، مؤكدين أن المركز يعد علامة فارقة في جامعة الأزهر، كما يعد منارة علمية كبيرة فى مجالات الإقتصاد الإسلامي، وريادة الأعمال، إضافة إلى الدورات التدريبية فى مجالات التنمية البشرية والتعامل الاجتماعي.
صالح كامل بجامعة الأزهر ينظم ندوة حول فن الاتصال وأثره في التنمية
صالح كامل بجامعة الأزهر ينظم ندوة حول فن الاتصال وأثره في التنمية
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