فيديوجراف| فائدة العناكب فى المنزل

تسبب العناكب حالة من الهلع والخوف لربات المنزل فمنذ الصغر يعتقد إنها حشرة مرعبة وضارة.



الخبراء نصحوا بعدم قتلها لانها تصطاد كميات كبيرة من الحشرات المسببة للأمراض مثل البعوض وحشرة العث التى تسبب الحساسية وتستهلك العناكب سنويا من 400 إلى 800 طن من الحشرات.



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