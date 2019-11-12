المصري عن مواجهة بيراميدز بـ الكونفيدرالية: عادى لا نخشى أحدا

أكد حمد إبراهيم المردب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري أن فريقه جاهز لخوض منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإافريقية.



وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية عن وقوع المصري وبيراميدز فى مجموعة واحدة وضمت المجموعة كلا من: نواذيبو (موريتانيا) و رينجرز (نيجيريا) و بيراميدز (مصر) والمصرى (مصر).



وقال حمد إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن المجموعة الأولى صعبة فى ظل وجود مجموعة من الفرق القوية مثل بيراميدز ورينجرز بطل نيجيريا بالإضافة إلى غموض الفريق الموريتانى مشيرا إلى أن المصري جاهز بقوة لخوض منافسات دور المجموعات .



وعن مواجهة بيراميدز قال حمد إبراهيم إنها مباراة عادية مثل أى مباراة، مشيرا إلى أن المصري لا يخشى أـحدا، مؤكدا أن فريقه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على الظهور بمستوى فنى مميز والتأهل من المجموعة للدور المقبل، مشددا أن إيهاب جلال المدير الفنى للمصري طموحه المنافسة على لقب البطولة الإفريقية وإسعاد جماهير الفريق البورسعيدى.