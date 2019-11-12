رئيس جامعة القاهرة يستقبل زاهي حواس لإلقاء محاضرة عن توت عنخ آمون

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، لإلقاء محاضرة عن كتاب "توت عنخ آمون" لطلاب جامعة القاهرة، وذلك ضمن الموسم الثقافي للجامعة في العام الدراسي 2019 / 2020.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور زاهي حواس قيمة كبيرة محليًا ودوليًا وسعداء بحضوره في جامعة القاهرة للحديث عن الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أهمية توعية الشباب بعظماء المصريين في التاريخ لاستئناف ما بدأه أجدادنا من حضارة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في العالم.
وتأتي محاضرة الدكتور زاهي حواس في جامعة القاهرة، حول كتاب "توت عنخ آمون" ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020 والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة وهامة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، واطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل بما يؤهلهم للمساهمة في نهضة بلدهم.