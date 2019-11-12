رئيس جامعة القاهرة يستقبل زاهي حواس لإلقاء محاضرة عن توت عنخ آمون

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، لإلقاء محاضرة عن كتاب "توت عنخ آمون" لطلاب جامعة القاهرة، وذلك ضمن الموسم الثقافي للجامعة في العام الدراسي 2019 / 2020.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور زاهي حواس قيمة كبيرة محليًا ودوليًا وسعداء بحضوره في جامعة القاهرة للحديث عن الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أهمية توعية الشباب بعظماء المصريين في التاريخ لاستئناف ما بدأه أجدادنا من حضارة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في العالم.



