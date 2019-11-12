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وكالة الفضاء المصرية تكشف موعد إطلاق القمر الصناعى طيبة 1.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:47 م
القمر الصناعى طيبة
القمر الصناعى طيبة 1
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آيات أحمد
قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد القوصى، إن القمر "طيبة -1" هو أول قمر صناعى تملكه مصر لخدمة الاتصالات والإنترنت، لافتًا إلى أن القمر سيمكن المواطنين من استقبال الإنترنت بواسطة أجهزة استقبال بسيطة والتحدث بسهولة، موضحًا أن وزن القمر يصل إلى 5600 كيلو جرام.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال لقاء خاص ببرنامج على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم إطلاقه من قاعة فى أمريكا الجنوبية يوم 22 نوفمبر الجارى، وسيعمل القمر على بعد 36 ألف كيلو متر، مشيرًا إلى أنه تم تصنيع القاعدة منذ أكثر من 3 سنوات.

وأوضح أن التصنيع تم بوساطة شركة "اير باص" الفرنسية واشتراك المهندسين والخبراء المصريين، مشيرا إلى أن المهندسين المصريين تعلموا تمامًا كيفية تشغيل القمر، ولذلك سيتم تشغيل القمر من خلال محطتين فى مصر بعمالة مصرية 100%.

وأكد أن القمر سيخدم جميع أجزاء مصر بعد 3 أشهر من انطلاقه، كما أنه سيدعم خدمة الإنترنت فى جميع المناطق المحرومة من الخدمة، كما أنه سيخدم أجزاءً من الدول العربية المحيطة بمصر وبعض الدول الأفريقية.

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