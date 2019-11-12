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تعليم

الخشت: بدأ ظهور مفهوم العقل مع الفراعنة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:49 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهر،على أهمية الوعي الإنساني موضحا أنه قبل الحضارة الفرعونية كان مرتبطًا بالمادة، حيث كان ينظر للإنسان باعتباره جسدًا فقط، وأنه ظاهرة من ظواهر الطبيعة، حتى الإله كان ينظر له قبل الحضارة الفرعونية باعتباره ظاهرة طبيعية كبرى.

وتابع الخشت خلال كلمته بندوة زاهي حواس ان الوعي مع الفراعنة بدأ التحول من الطبيعي الى الروحي، وبدأ ظهور مفهوم العقل والروح وهذا تطور في مفهوم الإنسانية كلها.

وأوضح الخشت مفهوم التطور فهو مفهوم الوعي الإنساني ليس نقطة عظيمة في تاريخ مصر فقط، ولكن نقطة فاصلة في تاريخ العالم حيث تحول مع الفراعنة الوعي الانساني من المادي إلى الروحي.
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