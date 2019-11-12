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اقتصاد

نيفين جامع : نعمل على تحليل قائمة الواردات وتصنيع المنتجات محليا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:02 م
نيفين جامع خلال
نيفين جامع خلال مشاركتها بقمة مصر الاقتصادية الأولى
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ولاء عبد الكريم
أكدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يعمل على تحليل قائمة الواردات والعمل على تصنيع المنتجات محليا لأن جزء كبير منها صناعات صغيرة يمكن تصنيعها فى مصر، لذلك نراعي عند طرح الوحدات الصناعية الجديدة أن تكون موفرة لمنتجات يمكن أن تحد من الواردات.

وأضافت نيفين جامع، خلال قمة مصر الاقتصادية الأولى، أنه يجرى العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على طرح قرابة 4500 مصنع جديد فى 13 مجمع صناعى في 12 محافظة،لافتة إلى أنه يتم مراعاة في جميع الوحدات الجديدة نراعى فيها أن تساهم فى اتاحة منتجات للسوق الداخلى، تسد معنا فى قائمة الواردات، التى نجرى العمل عليها.

وفى سياق آخر، قالت نيفين جامع إن جهاز المشروعات يمتلك 33 فرعا فى كافة المحافظات، ونساعد الشباب فى توفير دراسات الجدوى للمتقدمين لحجز الوحدات الصناعية، وكيفية عمل مشروع جديد، و كذلك توفير خدمات تمويلية للشباب، وكذلك الخدمات التسويقية وترويج المنتجات.

وكشفت نيفين جامع، أن جهاز المشروعات يقدم خدماته لكافة القطاعات الاقتصادية، سواء الزراعى أو الخدمى والثروة الحيوانية وكذلك النشاط الصناعى، ونركز على القطاع الصناعى بعد تحول جهاز المشروعات إلى جهاز بدلا من الصندوق الاجتماعى، لافتا إلى أن النشاط الصناعى هو الأكثر توفيرا لفرص العمل قياسا على الأنشطة الأخرى وهو ما نركز عليه سواء بالتمويل أو بالخدمات لعمل طفرة صناعية.

ونوهت إلى أن البرلمان ينظر حاليا القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يتضمن تعريف واضح للمشروع الصغير، وكذلك به حوافز كبيرة لضم القطاع غير الرسمى، لافتا إلى أن تهيئة البيئة التشريعية فى مصر هو البداية الحقيقية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى سياق متصل، كشفت نيفين جامع، عن مساعى الجهاز لزيادة الخدمات والتمويلات المقدمة للمرأة، مشيرا إلى أن 47 % من الخدمات توجه للمرأة لدعم مشروعاتها فى كافة المحافظات.
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