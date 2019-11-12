تأخر شوقي غريب | أيمن يونس يكشف أسباب فوز المنتخب الأوليمبي أمس

علق أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق على فوز المنتخب الاوليمبي أمس أمام غانا بنتيجة 3-2 فى الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا تحت سن الـ23 التي تستضيفها مصر.



وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "مصر تفوز علي غانا وتتأهل للادوار النهائية... مشاهد مثيرة.. قوة وجمال أداء.. رمضان صبحي ممتع، أداء ابو الفتوح المتطور".



وأضاف: "تشجيع صبحي لـ عبد السلام بعد الخطأ، تأخر شوقي غريب بين الشوطين، الجمهور الجميل، هدف مصطفي محمد بالكربون، هدف الريان، الروح القتالية للاعبين، شكرا لنجوم مستقبل مصر".



وحقق منتخب مصر الأوليمبي فوزا مثيرا على نظيره غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس، الاثنين، على استاد القاهرة، فى الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا تحت سن الـ23.



افتتح منتخب غانا التسجيل مبكرا عن طريق ياو يباوا في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل مصطفى محمد النتيجة للفراعنة في الدقيقة 17.



ومع بداية الشوط الثاني، عاد منتخب غانا للتقدم مرة أخرى عن طريق أوبينج، في الدقيقة 26، ليتمكن منتخب مصر من التعادل من جديد، عن طريق نجم اللقاء رمضان صبحي في الدقيقة 80.



ومع الدقيقة 89، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل أحمد ياسر ريان هدف مصر الثالث، ليقود منتخب مصر لانتصار ثمين، وتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.