وليد أزارو ينتظم في مران الأهلي

انتظم وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون.



وشارك أزارو في المران الجماعي بعد عودته من المغرب، وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني.



ويستعد الأهلي لمرحلة ما بعد التوقف، التي تشهد استكمال الفريق لمباريات الدوري العام والسفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



