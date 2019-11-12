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أخبار العالم

غزة تحت القصف.. ارتفاع عدد المستهدفين من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:50 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وفاة 7 مواطنين وإصابة 45 آخرين، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة أن الشهداء هم: القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء سليم حسن أبو العطا (42 عامًا)، وزوجته أسماء محمد حسن أبو العطا (39 عاما)، ومحمد عطية مصلح حمودة (20 عاما)، وزكي عدنان محمد غنام (25 عاما) وإبراهيم أحمد الضابوس (26 عامًا)، وعبدالله البلبيسي (26 عامًا)، وعبد السلام أحمد (28 عامًا).

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت عدة غارات على القطاع، استهدفت عناصر ومواقع ونقاط رصد للمقاومة، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية.

وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.
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