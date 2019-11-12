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أخبار البلد

من جنيف .. محمد فايق: مصر تواجه الإرهاب وحقوق الإنسان قضية لا تتجزأ

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:17 م
صدى البلد
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أماني نوار
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان ندوة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر على هامش فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول تقيم عملية المراجعة الدورية الشاملة .

شارك في وقائع الندوة محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومحسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتراس الجلسه محمد فايق حيث اشار إن المجلس يتعامل مع ملف المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبارها قضية مهمة نظرا لما تمثله من أهمية وأولوية فيما يتعلق باستعراض الدول لملفها الحقوقي بها»، مؤكدًا أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تتجزأ ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقوق منفصلة وإنما تشمل كافة الحقوق ولا يمكن التغاضي عن حق مقابل الآخر.

وقال أن مصر تواجه تحدي الإرهاب وسط مناخ في المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى زادت من خطورة الإرهاب، لافتًا إلى أن المجلس يرى أنه لا يمكن التضحية لحقوق الإنسان مقابل الحق في الأمن.
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