أهم الأخبار| تعليق فتاة العياط بعد قرار النائب العام.. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار وموعد استقرار الطقس

صدى البلد



علقت أميرة عبدالله الشهيرة بفتاة العياط على قرار النائب العام بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها مؤكدة أنها فرحت فرحا شديدا بهذا القرار، ونصحت الفتيات بأن يحرصن بشكل كبير على أنفسهن حتى لا يتعرضن إلى ما تعرضت له.



كانت تدافع عن عرضها .. آخر تطورات قضية فتاة العياط .. النائب العام يحفظ التحقيقات ويطالبها بالتزام السلوك القويم علقت أميرة عبدالله الشهيرة بفتاة العياط على قرار النائب العام بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها مؤكدة أنها فرحت فرحا شديدا بهذا القرار، ونصحت الفتيات بأن يحرصن بشكل كبير على أنفسهن حتى لا يتعرضن إلى ما تعرضت له.



أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبل أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة بـ «فتاة العياط» لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، وذلك في القضية رقم 14882 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة العياط.



أمطار غزيرة وسيول .. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهاء حالة عدم الاستقرار أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبل أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة بـ «فتاة العياط» لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، وذلك في القضية رقم 14882 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة العياط.



قال مصطفى محمد وكيل عام هيئة التنبؤات والأرصاد، إن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد وتتكاثر السحب المنخفضة ويصاحبها سقوط الأمطار، تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.



رسميا.. استبعاد محمد صلاح من مباراتي كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة قال مصطفى محمد وكيل عام هيئة التنبؤات والأرصاد، إن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد وتتكاثر السحب المنخفضة ويصاحبها سقوط الأمطار، تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.



أكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر.



إنترنت فائق السرعة .. البرلمان يكشف مزايا إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" أكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر.



قال النائب أحمد البعلى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن إطلاق مصر للقمر الصناعى "طيبة 1" والمتخصص فى أغراض الاتصالات، من أهم الإنجازات المصرية فى الوقت الحالى، لاسيما ومصر تعتبر من أوائل الدول العربية في إطلاق قمر صناعي فضائي متخصص.



فرمان اتحاد الكرة ..الزمالك وبيراميدز فى ورطة بشأن الميركاتو الشتوى قال النائب أحمد البعلى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن إطلاق مصر للقمر الصناعى "طيبة 1" والمتخصص فى أغراض الاتصالات، من أهم الإنجازات المصرية فى الوقت الحالى، لاسيما ومصر تعتبر من أوائل الدول العربية في إطلاق قمر صناعي فضائي متخصص.



تمسك مسئولو اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بعدم تغيير اللائحة الخاصة بالـ القيد المحلى لكافة الأندية خلال الموسم الكروى الجارى .



الحكومة: صندوق مصر السيادي سيستخدم الأصول المتاحة لدخول شراكات خاصة محلية أو أجنبية تمسك مسئولو اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بعدم تغيير اللائحة الخاصة بالـ القيد المحلى لكافة الأندية خلال الموسم الكروى الجارى .



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون الاستثماري بين وزارة قطاع الأعمال العام، والصندوق السيادي المصري، وبنك الاستثمار القومي.



الداخلية توجه رسالة هامة لقائدي السيارات في الطقس السيئ شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون الاستثماري بين وزارة قطاع الأعمال العام، والصندوق السيادي المصري، وبنك الاستثمار القومي.



وجهت وزارة الداخلية للمواطنين مرتادى الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ، وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.



النائب العام: إنشاء وحدة التوجيه والتواصل الاجتماعي لرصد وتحليل المضمون الإعلامي وجهت وزارة الداخلية للمواطنين مرتادى الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ، وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.



قرر المستشار حمادة الصاوى النائب العام إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام، وتتكون من 3 وحدات رئيسية وهى وحدة التواصل مع وسائل الاعلام ووحدة الاعلام الاليكترونى والتواصل الاجتماعى ووحدة الرصد والتحليل وذلك بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية.