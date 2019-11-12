ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

224 طالبا يفوزون بلجان الكليات في انتخابات جامعة سوهاج .. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:38 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، انتهاء جولة انتخابات أمناء اللجان بالكليات ومساعديهم، حيث تم انتخاب ٢٢٤ مرشحاََ، من كافة الكليات ليمثلوا الأمناء والأمناء المساعدين باللجان السبع، بواقع ٣٢ طالبا وطالبة بكل لجنة على مستوى 16 كلية، وهى الرياضية، والفنية، والثقافية، والجوالة، والخدمة العامة، والأسر، والاجتماعية، والرحلات، واللجنة العلمية والتكنولوجية.

وأشار الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن انتخابات اليوم شهدت منافسات شرسة وشريفة، بين المرشحين داخل ١٦ كلية، الذين تنافسوا على ١٤ مقعدا لاختيار الأمناء ومساعديهم بكل كلية.

ولفت إلى أن غدًا الأربعاء سوف تجرى انتخابات اختيار رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى كل كلية .
224 طالبا يفوزون بلجان الكليات في انتخابات جامعة سوهاج .. صور
224 طالبا يفوزون بلجان الكليات في انتخابات جامعة سوهاج .. صور
224 طالبا يفوزون بلجان الكليات في انتخابات جامعة سوهاج .. صور
AdvertisementS

موضوعات متعلقة

تعليم صناعى حلوان تعلن توقف الدراسة أسبوعا بنهاية فبراير الجاري

إعادة انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة الاثنين المقبل

جولة الإعادة بأنتخابات أتحاد طلاب جامعة حلوان .. الاثنين

رئيس جامعة القاهرة يشدد على انتظام المحاضرات أثناء انتخابات الاتحادات الطلابية

طلاب جامعة المنصورة يصوتون في مرحلة الإعادة لانتخابات اتحاد طلاب في 102 لجنة

اليوم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم باتحاد طلاب جامعة حلوان

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلادها.. تعرف على زيجات هند رستم وقصة لقب ملكة الإغراء

زارته 8 مرات خلال شهر .. مصدر ينفي ادعاءات والدة علاء عبد الفتاح

18 نوة خلال العام.. موانئ الإسكندرية تكشف موعد نوة المكنسة ومخاطرها.. فيديو

مدحت مختار: القمر "طيبة 1" يقدم خدمات جديدة للاتصالات والإنترنت.. فيديو

حكم لبس المرأة النقاب مع ظهور الحواجب.. فيديو

أمطار غزيرة وسيول .. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!