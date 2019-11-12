اخبار الرياضة.. حقيقة رفض ساسي العودة إلى الزمالك.. قرار جديد من الخطيب.. 5 وجوه جديدة في تدريب الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :- أجرى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك اتصالات عديدة مع الإدارة البيضاء خلال الساعات الماضية بسبب اللغط حول رفضه الانتظام في التدريبات وما تردد في هذا الشأن.- قرر النادي الأهلي عدم التحدث في أي أمور تخص مشروع الاستاد الجديد من جميع الجوانب، بناءً على تعليمات محمود الخطيب، رئيس النادي، لكل منظومة العمل.- أعرب محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق افيس البرتغالي والمنتخب الأول عن سعادته بتواجده في معسكر المنتخب استعدادا لخوض مباريات الجولة الأولى والثانية ضمن التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2020.- شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش مشاركة 5 لاعبين من قطاع الناشئين، وذلك في إطار سياسة الجهاز الفني للاستعانة بأبناء القطاع خلال فترة التوقف.- تألق النجم المصري مصطفى محمد لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، مع الفراعنة الصغار خلال مشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسجل العديد من الأهداف.