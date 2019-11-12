قرار جديد من الخطيب بشأن مشروع استاد الأهلي

قرر النادي الأهلي عدم التحدث في أي أمور تخص مشروع الاستاد الجديد من جميع الجوانب، بناءً على تعليمات محمود الخطيب، رئيس النادي، لكل منظومة العمل.



وقال النادي الأهلي إنه في ظل تأكيد على أن مجلس الإدارة بدأ العديد من الخطوات في هذا المشروع منذ ثمانية شهور؛ لتحقيق حلم الأهلاوية، وهذه الخطوات والتصور الذي جرى تجهيزه وفقًا للدراسات التي تمت؛ بات مجلس الإدارة هو المنوط بالبت فيه، وفقًا لمصلحة الأهلي.



وأضاف أن محمود الخطيب قرر فرض حظر بخصوص هذا المشروع في الوقت الراهن لن تأتي بأي إضافة أو خطوات جديدة.

