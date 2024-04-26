عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل خطة النواب : الحوار الوطني فتح الباب لتدفق الأفكار

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن إشارة البدء لجلسات الحوار الوطني منذ عامين كانت بمثابة اعلان واضح لفتح باب التشابك الفكري وتدفق الحلول حسب وجهات نظر علمية وعملية مختلفة و الوقوف على ارضية وطنية مشتركة بين مختلف الاتجاهات السياسية ،
موضحا أن فكرة الحوار في حد ذاتها والتي دعا إليها، الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتبر طريق جديد من طرق الحل.

وأكد سالم في بيان صحفي، أن الحوار نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين في جميع نواحي الحياة، لاسيما في ظل ما حدث من إتاحة الفرصة أمام ممثلي جميع القوي السياسية والأحزاب والخبراء وكافة أطياف وممثلي المجتمع  من أجل طرح وجهات النظر المختلفة و التوافق علي الحلول لها، كما أحدثت حالة الحوار حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجحت كذلك في الخروج بتوصيات هامة، ستتم ترجمتها تشريعيا أو من خلال بعض القرارات لصالح الوطن.

وأوضح وكيل خطة النواب أن الدولة المصرية تمر بتحديات اقتصادية تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن اشادة الرئيس بقوة ووعي الشعب المصري في تحمل الضغوط هي رهان جديد على مواقف الشعب المصري العظيم الذي يعلم جيدا أن استقرار وأمن مصر قبل أي شئ.

واثني النائب مصطفى سالم، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يتم التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتوجية سيادتة للجهات المختصة والمعنية انما هو دليل على نجاح فكرة الحوار والنقاش وفتح ابواب الأمل في حل العديد من المشاكل.

وكشف سالم عن أن فكرة الحوار الوطني في حد ذاتها  لاقت "احيانا " بعض التشكيك   من عدد من  المغرضين على اعتبار أنها لن تخرج بنتائج إيجابية، موكدا أنها فكرة فعالة ولها ثقلها لأن مواجهة مشاكلنا بكل جرأة هو بداية الطريق للحل.

وأشار سالم إلى أن الرئيس السيسي عودنا أن نفتح كل الملفات ونناقش كافة القضايا وسبق وأن قام بالتوجيه لمؤتمر اقتصادي كبير كان فيه توصيات عديدة مهمة تم التعامل معها من خلال الجهات المعنية بها، وهو نفس ما حدث مع الحوار الوطني الذي ناقش في جلساته العامة والتخصصية كافة القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وكان التوجيه من الرئيس سريعا بالتعامل مع عدد كبير من مخرجات الحوار والأخذ بما جاء فيها.

وتوقع وكيل خطة النواب أن تكون كافة المخرجات التي نتجت عن حالة الحوار قيد التنفيذ على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.

وكشف عن أن أهداف الحوار الوطني التي تم وضعها سلفا نجحت في توحيد الرؤى حول آلية الخروج من الأزمات والاتفاق على أن الوطن هو الاساس.

واختتم سالم كلامه بأن مواجهة مشاكلنا بالحوار والبحث عن حلول لم تكن فكرية جيدة وحسب بل هي فكرة سوف يذكرها التاريخ لاننا وقفنا في وجه المشاكل بدلا من أن نتهرب منها، ووجه سالم الشكر لمجلس امناء الحوار الوطني وامانتة الفنية وكافة لجانة المتخصصة علي ما  بذلوة من جهد واضح وكبير ومضني شاهدين علية جميعا، من أجل إنجاح فكرة الحوار فضلا عن وقوفهم علي مسافة واحدة من كافة الأطراف والقوي السياسية المشاركة في الحوار واتاحتهم الفرصة أمام الجميع لإبداء الرأي بمنتهي الحرية والحيادية.

النائب مصطفي الخطة والموازنة مجلس النواب النائب مصطفى سالم الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

كاف يفاجئ مازيمبي بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

العودة للأهلي أم الانتقال للزمالك؟ رمضان صبحي يجيب لأول مرة

ترشيحاتنا

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

سقط أرضًا بجوارها | شاهد حادث سيارة بن غفير وانقلابها .. فيديو

مفاجأة سارة للقطاع الخاص .. التطبيق من 1 مايو 2024| إيه الحكاية؟

تاجر خردة .. كشف لغز سرقة شركة كهرباء الأقصر

في حادث سيارة | إعلام عبري : نقل بن غفير إلى المستشفى

موقف مفاجئ من مبابي لحسم انتقاله إلى ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. عبير صبري تثير الجدل بفساتين ملفتة

العمر أكبر عائق| ما مصير محمد صلاح في السعودية.. ليفربول بمرمى النيران

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. صحية ولذيذة

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ