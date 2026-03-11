افتتاح العرض المسرحي «صفحة 45» بالإسكندرية ثاني أيام عيد الفطر

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، يستعد البيت الفني للمسرح لافتتاح العرض المسرحي «صفحة 45» ضمن فعاليات مبادرة «100 ليلة عرض»، وذلك من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، ومن تأليف أحمد عبد الرازق، وإخراج معتز البنا.



ومن المقرر افتتاح العرض في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، يوم السبت الموافق 21 مارس، على خشبة مسرح ليسيه الحرية بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث يستمر تقديمه لمدة عشرة أيام متتالية.

وقال المخرج محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية، إن عرض «صفحة 45» يُعد رابع عروض مبادرة «100 ليلة عرض» التي يطلقها البيت الفني للمسرح بهدف تنشيط الحركة المسرحية، وتقديم عروض فنية متنوعة للجمهور.

وتدور أحداث العرض حول رحلة عائلة تبحث عن ابنها المفقود، لتكتشف لاحقًا أنها مجرد شخصيات داخل قصة مكتوبة، وأن مصيرها محدد سلفًا، في طرحٍ دراميٍّ يتناول صراع الإنسان بين حتمية القدر ورغبته في تغيير مصيره. ويُقدِّم العرض هذه الفكرة في إطارٍ مسرحيٍّ مشوِّق يمزج بين الكوميديا السوداء والتأملات الفلسفية، مع كسر الجدار الرابع بين الخشبة والواقع.

العرض بطولة حبيبة النجار، أحمد جابر، محمد سعيد، أحمد عاطف، محمود دنيا، أحمد صدام، عبد الرحمن عيد، حبيبة عطا، سامية ألطاف، جون جابر، مازن محمد، يوسف خالد،

الديكور والملابس: وليد جابر،

إضاءة: جاسر الفرن،تأليف: أحمد عبد الرازق،إخراج: معتز البنا.

