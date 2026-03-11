قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افتتاح العرض المسرحي «صفحة 45» بالإسكندرية ثاني أيام عيد الفطر

صفحة 45
صفحة 45
أحمد البهى

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، يستعد البيت الفني للمسرح لافتتاح العرض المسرحي «صفحة 45» ضمن فعاليات مبادرة «100 ليلة عرض»، وذلك من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، ومن تأليف أحمد عبد الرازق، وإخراج معتز البنا.


ومن المقرر افتتاح العرض في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، يوم السبت الموافق 21 مارس، على خشبة مسرح ليسيه الحرية بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث يستمر تقديمه لمدة عشرة أيام متتالية.
وقال المخرج محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية، إن عرض «صفحة 45» يُعد رابع عروض مبادرة «100 ليلة عرض» التي يطلقها البيت الفني للمسرح بهدف تنشيط الحركة المسرحية، وتقديم عروض فنية متنوعة للجمهور.
وتدور أحداث العرض حول رحلة عائلة تبحث عن ابنها المفقود، لتكتشف لاحقًا أنها مجرد شخصيات داخل قصة مكتوبة، وأن مصيرها محدد سلفًا، في طرحٍ دراميٍّ يتناول صراع الإنسان بين حتمية القدر ورغبته في تغيير مصيره. ويُقدِّم العرض هذه الفكرة في إطارٍ مسرحيٍّ مشوِّق يمزج بين الكوميديا السوداء والتأملات الفلسفية، مع كسر الجدار الرابع بين الخشبة والواقع.
العرض بطولة حبيبة النجار، أحمد جابر، محمد سعيد، أحمد عاطف، محمود دنيا، أحمد صدام، عبد الرحمن عيد، حبيبة عطا، سامية ألطاف، جون جابر، مازن محمد، يوسف خالد،
الديكور والملابس: وليد جابر،
إضاءة: جاسر الفرن،تأليف: أحمد عبد الرازق،إخراج: معتز البنا.
 

الدكتورة جيهان زكي البيت الفني للمسرح صفحة 45

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

ترشيحاتنا

متابعات بأحياء بورسعيد و مدينة بورفؤاد

تحركات ميدانية مكثفة بأحياء بورسعيد.. متابعة فورية للطوارئ وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات| شاهد

نجاح اول حالة دخلت وحدة إذابة الجلطات

الدقهلية.. نجاح أول حالة بوحدة إذابة الجلطات بمستشفى تمي الأمديد

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

إحالة مدير إدارة للتحقيق واستبعاد مديرة مدرسة واثنين آخرين بسبب الغياب بمدرسة في بنها

بالصور

استفزوني بس شاطرين.. أول تعليق من هدى الإتربي على الكاميرا الخفية

هدى الاتربي
هدى الاتربي
هدى الاتربي

ارتفاع سعر بنزين 98 في السعودية.. تفاصيل ‏

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية
ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية
ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد