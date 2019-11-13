انتشار كثيف للجيش اللبناني في محيط القصر الجمهوري

عززت قوات الجيش اللبناني وقوات الحرس الجمهوري من تواجدها في محيط قصر (بعبدا) الجمهوري، بعد دعوات للحشد والتجمع على الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي للتظاهر والاحتجاج.





وشهد الطريق الرئيسي من العاصمة بيروت والمؤدي إلى قصر بعبدا، انتشارا كثيفا لوحدات من قوات الجيش اللبناني، في حين تجمع أعداد من المتظاهرين للاعتصام على مقربة من طريق القصر، غير أن قوات الجيش طوقتهم بأعداد كبيرة مانعة إياهم من التوجه على طريق القصر الرئاسي أو الاعتصام، دون أن تصطدم معهم أو تحتك بهم.



