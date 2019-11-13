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أخبار العالم

تزامنا مع قصف غزة.. جانتس يوافق على حكومة تناوب مع نتنياهو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
جانتس يوافق على حكومة
جانتس يوافق على حكومة تناوب مع نتنياهو
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سمر صالح
أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن اغتيال القيادي البارز في الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي بهاء ابو العطا، وما أعقبه من رد صاروخي أثر بشكل مباشر على المنظومة السياسية في إسرائيل.

وقالت الصحيفة صباح اليوم الأربعاء، إن رؤساء حزب "كاحول لافان" بيني جانتس وموشيه يعلون وجابي أشكنازي، قرروا التراجع عن خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم العرب، والذهاب نحو حكومة وحدة مع بنيامين نتنياهو.

وأشارت التقديرات إلى أن رؤساء الحزب الثلاثة قبلوا مقترح الرئيس بأن يتناوب نتنياهو وجانتس على رئاسة الحكومة على أن يترأس نتنياهو الحكومة في الفترة الأولى من التناوب.

وأوضحت الصحيفة أنهم أصبحوا لا يمانعون دخول الحريديم في الحكومة.
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