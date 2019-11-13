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حوادث

الداخلية توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ20 مصريا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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قسم الحوادث
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1876 لسنة 2019، بشأن منح الجنسية الأجنبية لعدد من المواطنين مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار على "يؤذن لكل من العشرين مواطنًا "أولهم هاني بسيوني إسماعيل الفضالي، وآخرهم السيد عبدالرحمن السيد أبوعوف"، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرارات في عددها الصادر بتاريخ اليوم، وفيما يلي صور القرار:
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