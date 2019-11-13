17 محطة مياه ورفع ومعالجة صرف صحي تدخل الخدمة بالقليوبية 2020

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية على حرص الدولة على تطوير وتنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية مشيرا الى ان مدن المحافظة مخدومة بالصرف الصحى بنسبة 100% وتصل نسبة القرى المخدومة إلى 98 قرية.





وأضاف عبدالحليم أن المشروعات الجارى تنفيذها تستهدف الوصول بالقرى المخدومة إلى 39 قرية مضيفا إلى أنه خلال الفترة القادمة حتى ديسمبر 2020 سيتم افتتاح 17 محطات مياه وصرف صحى وهي: محطة مياه سرياقوس بتكلفة ٣٨٠ مليون جنيه وتوسعات محطة مياه طوخ بتكلفة 97 مليون جنيه ومحطة معالجة صرف صحي شبلنجة بمدينة بنها بتكلفة 50 مليون جنيه ومحطة صرف صحى كفر سندنهور بمدينة بنها بتكلفة 15 مليون جنيه ومحطة صرف صحى عزبة عبد الحميد عطيه وابو الحسن بمدينة بنها بتكلفة 32 مليون جنيه ومحطة صرف صحى مرصفا وكفر العرب بمدينة بنها بتكلفة 61 مليون جنيه ومحطة صرف صحى كفر علوان بمدينه طوخ بتكلفة ٢2 مليون جنيه.





كما تضمن المشروعات تنفيذ مشروع صرف صحى شبرا هارس بمدينة طوخ بتكلفة 55 مليون جنيه ومحطة صرف صحى قريتى عرب جهينة والصواحة بمدينة شبين القناطر بتكلفة 25 مليون جنيه ومحطة معالجة الكوم الاحمر بمدينة شبين القناطر بطاقة 20 الف م3/يوم بتكلفة 130 مليون جنيه ومحطة معالجة اجهور الصغرى بالقناطر الخيرية بتكلفة 185 مليون جنيه ومحطة صرف صحى طحانوب والحسانية بتكلفة ٥٠ مليون جنيه وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقليوب وشرق القناطر الخيرية بتكلفة 64 مليون جنيه ومحطة صرف صحى ابو سنة بتكلفة ٢٠ مليون جنيه ومحطة صرف صحى كفر ابو جمعة بتكلفة ١٦ مليون جنيه ومحطة الصفا وزاوية بلتان بتكلفة 50 مليون جنيه ومحطة صرف صحي كفر الحدادين بتكلفة ١٢ مليون جنيه.





وأشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح 10 محطات رفع صرف صحي و ١محطة مياه كبيرة طاقة ١٤٥ م٣/يوم وهى مشروع محطة معالجة صرف صحى طنان وقرية طنان بتكلفة 150 مليون جنيه ومشروع صرف صحى قرية الصباح بمدينة قليوب بتلكفة 15 مليون جنيه ومشروع صرف صحى قرية كوم اشفين بمدينة قليوب بتكلفة 28 مليون جنيه ومحطة معالجة المنايل بالخانكة بتكلفة 225 مليون جنيه ومحطة معالجة صرف صحي القلزم بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه و محطة رفع القلزم والاحراز وطحوريا وكفر طحوريا بتكلفة حوالي ٧٠ مليون جنيه ومحطة رفع صرف صحي السفاينة والغزاوية بمدينة طوخ بتكلفة ٢٠ مليون جنيه و محطة رفع الناصرية بمدينة طوخ بتكلفة ١٩ مليون جنيه ومشروع صرف صحى قرية مجول بمدينة بنها بتكلفة ٢٠ مليون جنيه ومحطة مياه طنط الجزيرة بمدينه طوخ بتكلفة 15 مليون جنيه.





وأضاف المحافظ أنه فى إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة 48 مليون جنيه كما تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحى بقيمة 62 مليون جنيه وذلك خلال العام المالى 2018/2019.





من جانبه أوضح المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية أنه فى إطار تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة حصلت مؤخرا محطتى معالجة الصرف الصحى بكفر مويس ومحطة معالجة سرياقوس على الشهادة الدولية TSM الإدارة الفنية المستدامة بعد التأكد من تطبيق وتوافق جميع مراحل التشغيل والمتطلبات الفنية المستدامة لمحطات الصرف الصحى وكذا اشتراطات السلامة والصحة المهنية وجودة المعامل وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل المحطة.



