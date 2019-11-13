علي الحجار يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون

فاز الفنان علي الحجار بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب لعام ٢٠١٩، فرع الفنون، وذلك في مبادرة تقدير وتكريم عماني جديد للإبداع المصري.





وقد أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة لعام ٢٠١٩، التي تنافس فيها العمانيون إلى جانب إخوانهم العرب في فروع الثقافة والفنون والآداب.





وتمثل الجائزة إحدي الأذرع العمانية في رفد التحضر ، كما أنها شراعا خفاقا في محيطات الثقافة ،انطلاقا من اهتمام السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان برعاية كل صور وفنون الإبداع الراقي ونشر المعارف ، من خلال منظومة متكاملة انضمت إليها مؤخرا وزارة شؤون الفنون .





وفاز في مجال أدب الرحلات عن فرع الآداب باسم محمد فرات من العراق، فيما حجبت الجائزة في مجال دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة لعدم استيفاء الشروط.





ويحصل كل فائز على وسام السُّلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100 ألف ريال عماني.





وكانت مصر قد فازت بجائزة السلطان قابوس (في مجال الفنون) فى عام 2013 وحصل عليها الموسيقار أمير عبد المجيد الملحن الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى .



