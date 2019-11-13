ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

علي الحجار يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:45 م
السلطان قابوس
السلطان قابوس
Advertisements
نادر سمير
فاز الفنان علي الحجار بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب لعام ٢٠١٩، فرع الفنون، وذلك في مبادرة تقدير وتكريم عماني جديد للإبداع المصري.

وقد أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة لعام ٢٠١٩، التي تنافس فيها العمانيون إلى جانب إخوانهم العرب في فروع الثقافة والفنون والآداب.

وتمثل الجائزة إحدي الأذرع العمانية في رفد التحضر  ، كما أنها شراعا خفاقا في محيطات الثقافة ،انطلاقا من اهتمام السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان برعاية  كل صور وفنون الإبداع الراقي ونشر المعارف ، من خلال منظومة متكاملة انضمت إليها مؤخرا  وزارة شؤون الفنون .

وفاز في مجال أدب الرحلات عن فرع الآداب باسم محمد فرات من العراق، فيما حجبت الجائزة في مجال دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة لعدم استيفاء الشروط.

ويحصل كل فائز على وسام السُّلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100 ألف ريال عماني.

وكانت مصر قد فازت  بجائزة السلطان قابوس (في مجال الفنون) فى عام 2013 وحصل عليها الموسيقار أمير عبد المجيد الملحن الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى .

وفي عام 2017  فاز بالجائزة في مجال  الدراسات الاقتصادية في فرع الثقافة:  المفكر المصري الدكتور جلال  أحمد أمين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد صدور ديوانه عن الهيئة العامة للكتاب.. باسم فرات يفوز بجائزة السلطان قابوس

ترشيحاتنا

كيف أنساك.. قصيدة شعرية جديدة لـ تركي آل شيخ

أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.. إنسانية ضابط وزملائه تنقذ مسنة من الحبس

فتح الله يهدد الزمالك بعدم استكمال مشواره في دوري أبطال أفريقيا

تغيير حفاضة الطفل.. هل ينقض الوضوء

الهلال السعودي خارج كأس العالم للأندية بأوامر فيفا

مدرب الكاميرون يتحدث عن مصطفى محمد مهاجم مصر .. ماذا قال؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شفائها من السرطان.. سيدة محظوظة تربح مليون جنيه إسترليني.. شاهد

بـ تغريدة.. سيدة تنقذ حياة والديها بعد اشتعال النيران في منزل العائلة

إحياء طاحونة المندرة .. آثار الإسكندرية تبدأ مشروع ترميم عاجل .. صور