أبو فريخة: 9 % زيادة بالصادرات الهندسية خلال الربع الأول

شهدت صادرات الصناعات الهندسية خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020 زيادة ملحوظه بنسبة 9 %حيث سجلت 636 مليون دولار أمريكي مقارنة بـنحو 587 مليون دوالر أمريكي خلال الربع الأول من العام المالي 2018- 2019 .





وقال المهندس عمرو أبو فريخة - رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن أهم القطاعات الهندسية التي ساهمت في هذه الزيادة هي: الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية ، والألات والمعدات، وأدوات المائدة والمطبخ، والمعادن، ومنتجات تشغيل المعادن، مشيرًا إلى أن أهم الدول التي يتم التصدير لها المنتجات الهندسية المصرية المملكة المتحدة والسعودية، واالإمارات العربية المتحدة، والمجر، وسلوفاكيا، وفرنسا، والعراق، والجزائر وسوريا، مضيفًا إلى أن المجلس يدعم قطاع الصناعات الهندسية في فتح أسواق جديدة لمنتجاته والإرتقاء بالصادرات إلى الأسواق الحالية، وزيادة قاعدة المصدرين، وذلك من خلال العمل علي عدة محاور مختلفة.





وعن أبرز تلك المحاور قال أبو فريخة، ان المجلس يولي أهتمام لـ"التسويق الدولي"، حيث تم تنظيم معرض متخصص لقطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وأدوات المائدة والمطبخ (Egypt HATS (فى شهر سبتمبر 2019 وذلك لأول مرة في مصر، بمشاركة 34 شركة مصرية و 60 مشتريا من كبار المشترين والمستوردين من 19 دولة إفريقية وعربية، حيث تم عقد 550 لقاء ثنائيا بين الجانبين بهدف الوصول الي تعاقدات تصديرية، بالإضافة إلى مشاركة المجلس في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "WETEX "والذي تم تنظيمه بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21-23 أكتوبر 2019 حيث تم تنظيم جناح مصري بمشاركة 5 شركات من كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاعي تكنولوجيا المياه والكهرباء في مصر، بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في هذه القطاعات.





وأكد أبو فريخة، إلى أن المجلس شارك بعدد من المعارض الدولية، منها معرض "Manufacturing Food Gulf "، والخاص بقطاع االألأت والمعدات للصناعات الغذائية، حيث تم تنظيم جناح هندسي بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، وذلك بمدينة دبي في الفترة 3-5 نوفمبر 2019 ، فيما من المقرر أن يشارك المجلس أيضا في معرض "(IHS (Show Home Inspired " للأجهزة والمستلزمات المنزلية خالل الفترة 14-17 مارس 2020 ، فيما يجهز المجلس بعثة من المشتريين الأجانب لمصر في قطاع مكونات السيارات علي هامش معرض "أوتوتيك" 2019 خالل الفترة 13-15 ديسمبر 2019، بالإضافة الي أنه جاري تنظيم زيارة لوفد من إتحاد صناعة السيارات الألماني "VDA"، وكبري الشركات الألمانية في هذا المجال إلى مصر يومي 16-17 ديسمبر 2019 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، للتعرف علي تطوارت صناعة السيارات في مصر وعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية.





من ناحيتة أكد المهندس شريف الصياد - وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية علي إهتمام المجلس بتنظيم البعثات التجارية الي الأسواق الواعدة كالسوق الأفريقي ، حيث تم خلال أعوام 2017- 2019 تنظيم عدد من البعثات الي دول غانا، وكوت ديفوار، وأثيوبيا، وتنزانيا، ورواندا وذلك للشركات العاملة بمختلف القطاعات الهندسية، حيث تشمل هذه البعثات تنظيم إجتماعات ثنائية لكل شركة مصرية مع الشركات المناظرة لها من الدول الأفريقية، فيما يجري الأن تنظيم بعثة تجارية إلى السنغال فى الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2019 بمشاركة 17 شركة هندسية، كما أنه جاري دراسة تنظيم بعثة للأردن خلال شهر

فبراير 2020.





وعن الأسلوب الذي يتبعة المجلس التصديري في أختيار الأسواق المستهدفة : قالت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس، أن المجلس يركز علي محور دراسة الأسواق وذلك من خلال وحدة متخصصة لتقييم الأسواق الخارجية وتحديد فرص تصدير المنتجات الهندسية المصرية الي دول أو مناطق معينة، حيث يتم أيضا مساعدة الشركات المصرية في هذا المجال عن طريق دراسة إمكانية تصدير منتجات محددة طبقا للبند الجمركي""Code HS، مشيرة الي أنه قد تم إعداد 50 تقرير مفصل خلال عام 2019 عن مختلف الأسواق الدولية، وأنه قد تم مؤخرا تدريب كوادر وحدة دراسة الأسواق بهولندا علي أحدث الأساليب في هذا المجال من خلال مشروع "إشتغل – إبتكر - صدر" الممول من الأتحاد الأوروبي.





وأشارت صالح إلي أن المجلس يقوم بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركاء من مصر وإيطاليا وهولندا، وذلك ضمن محور التعاون الدولي والمشاركة في المشروعات الدولية ، حيث تم حتي الأن بناء قدرات عدد 100 شركة هندسية في مجالأت تحديد فرص تنميةالأعمال والإبتكار وتطوير المنتجات، فضلأ عن مشاركة عدد من الجهات المصرية في هذه الأنشطة ، كما أنه جاري دعم عدد 25 شركة في إعداد خطط تسويقية للمنتجات التي تم تطويرها من خلال المشروع، كاشفة عن تنظيم بعثات تجارية الي أوروبا لعقد شراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الأوروبية ،بالإضافة إلي إعداد دليل للتصدير للسوق الأوروبي، بالإضافة إلى قاعدة بيانات تحتوي علي تكنولوجيات يمكن للمصانع المصرية الإستفادة منها، مما يساهم في إستدامة أثر المشروع.



