الأعلى للثقافة يدشن موسوعة الأدب الكازاخي المعاصر.. الأحد المقبل

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، يوم الأحد المقبل 17 نوفمبر حفلًا لتدشين موسوعة الأدب الكازاخي المعاصر في طبعتها العربية، والتي تضم نماذج من القصة القصيرة والشعر لـ61 من أدباء كازاخستان المعاصرين.



يأتي إصدار النسخة العربية في إطار مشروع عالمي لترجمة الموسوعة إلى لغات الأمم المتحدة الست.. وهي الإنجليزية ، الفرنسية، الصينية، الروسية ، الأسبانية، العربية.. حيث يجري طباعة 120 ألف نسخة بهذه اللغات وتوزيعها عبر العالم..



وقد صدرت النسخة العربية برعاية المنظمة العربية للثقافة والعلوم، وأعد الناقدان الكبيران د. سعيد الوكيل، ود.ماجد الصعيدي الأستاذان بكلية الألسن بحثين مهمين حول جماليات القصص والقصائد التي تضمنتها الموسوعة.. ينتظر أن تصدرا في كتاب.



يشارك في حفل التدشين وفد من كازاخستان يضم كل من السيدة عايدة بالاييف ، أمين اللجنة الوطنية لبرنامج روحاني جانجيرو، وأرمان إيساغالييف سفير كازاخستان في القاهرة، وروان كنزيخانولي المدير التنفيذي للمكتب الوطني للترجمة، والشاعر أوليكبيك إيدوليت ..رئيس اتحاد كتاب كازاخستان، وأليخان تويباي منسق المكتب الوطني للترجمة.



كما يشهد الحفل العديد من رموز الثقافة والإعلام في مصر والعالم العربي .